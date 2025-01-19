Уночі РФ запустила понад 60 "Шахедів" по Україні: 43 дрони збили сили ППО

У ніч на 19 січня РФ атакувала Україну 61-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел (Росія).

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до ліквідації ворожих цілей залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", — ідеться у повідомленні.

15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один дрон досі в повітрі, бойова робота триває.