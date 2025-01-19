Сили оборони за добу ліквідували ще 1580 окупатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 15 артилерійських систем ворога.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 818 740 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9811 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,
- артилерійських систем – 22055 (+15) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)
Дані уточнюються.