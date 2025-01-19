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Сили оборони за добу ліквідували ще 1580 окупатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 818 740 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1580 окупатів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 15 артилерійських систем ворога.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 818 740 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9811 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20412 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22055 (+15) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3700 (+1)

Дані уточнюються.

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