Сили оборони за добу ліквідували ще 1580 окупатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 1580 російських окупантів, знищили 8 ворожих танків та 15 артилерійських систем ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 818 740 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies