На фронті цієї доби відбулося 176 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

На цей час на Покровському напрямку втрати ворога склали 335 окупантів вбитими та пораненими.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку, передає Генштаб про ситуацію станом на 22:00.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Шість бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу. Агресор атакував Глушківку КАБами.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще два бойових зіткнення досі тривають. Противник завдав ударів КАБами по Шийківці та Борівській Андріївці.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Ступочок, предтечиного та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами. На Маркове противник скинув два КАБи.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Кримського та Щербинівки, три боєзіткнення ще тривають. Окупанти скинули КАБ на Петрівку.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 84 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Чотирнадцять бойових зіткнень досі тривають.

За наявними на цей час даними, втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 335 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено три автомобілі, антену БпЛА, крім того, суттєво пошкоджено ще два автомобілі противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Одрадне, Костянтинопіль, Новосілка, Розлив, Веселе та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено один штурм противника.

На Курському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих атак, одне бойове зіткнення триває до цього часу. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 409 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.