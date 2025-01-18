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Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з міномета (4 вибухи). Також вдарили FPV-дронами (2 вибухи), внаслідок чого пошкоджений приватний житловий будинок і автомобіль.

Великописарівська громада: завдано удар FPV-дронами (7 вибухів), здійснено мінометний обстріл (15 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог здійснив скид вибухових пристроїв з БПЛА (14 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух), атаку  FPV-дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено удар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни били з міномета (9 вибухів). Також здійснили скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).

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