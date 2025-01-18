Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Юнаківська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з міномета (4 вибухи). Також вдарили FPV-дронами (2 вибухи), внаслідок чого пошкоджений приватний житловий будинок і автомобіль.

Великописарівська громада: завдано удар FPV-дронами (7 вибухів), здійснено мінометний обстріл (15 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог здійснив скид вибухових пристроїв з БПЛА (14 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух), атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено удар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни били з міномета (9 вибухів). Також здійснили скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).