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У Нікопольському районі РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі

Загалом ворог атакував район майже два десятки разів.

У Нікопольському районі РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі
наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

У У Нікопольському районі Дніпропетровщини РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак. 

Протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ "Град" та артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Загалом атакував район майже два десятки разів.

Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. 

Минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

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