У Нікопольському районі РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі

У У Нікопольському районі Дніпропетровщини РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ "Град" та артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Загалом атакував район майже два десятки разів.
Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
Минулося без загиблих і постраждалих.
- Днями у Нікополі росіяни вбили жінку, поранили чоловіка, понівечили будинки, газопроводи та ЛЕП