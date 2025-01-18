У Нікопольському районі РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі

Загалом ворог атакував район майже два десятки разів.

У У Нікопольському районі Дніпропетровщини РФ пошкодила комунальне підприємство, релігійну установу та сонячні панелі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Протягом дня агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ "Град" та артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Загалом атакував район майже два десятки разів.

Під ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини