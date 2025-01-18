Армія РФ завдала артилерійського удару по Томиній Балці на Херсонщині

У суботу, 18 січня, російська армія вдарила з артилерії по Томиній Балці на ХХерсонщині. Поранень зазнала місцева жителька.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 14:30 російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Томину Балку. Внаслідок удару постраждала 70-річна жінка, котра перебувала на подвір’ї власного будинку", — інформують в ОВА.
Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням руки. Медики надають їй всю необхідну допомогу.
- Російська армія вранці атакувала безпілотниками Херсон та Станіслав. Унаслідок скидання вибухівки поранень зазнали троє цивільних.