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Армія РФ завдала артилерійського удару по Томиній Балці на Херсонщині

Поранень зазнала літня жінка.

Армія РФ завдала артилерійського удару по Томиній Балці на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У суботу, 18 січня, російська армія вдарила з артилерії по Томиній Балці на ХХерсонщині. Поранень зазнала місцева жителька. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Близько 14:30 російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Томину Балку. Внаслідок удару постраждала 70-річна жінка, котра перебувала на подвір’ї власного будинку", — інформують в ОВА. 

Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням руки. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

  • Російська армія вранці атакувала безпілотниками Херсон та Станіслав. Унаслідок скидання вибухівки поранень зазнали троє цивільних. 
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