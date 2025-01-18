На Буковині правоохоронець за €20 тисяч переправляв військовозобов'язаних до Румунії

Працівники ДБР затримали підозрюваного під час передачі коштів від одного з "клієнтів".

Працівники ДБР викрили правоохоронця з Чернівецької області, який за 20 тисяч євро переправляв ухилянтів до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам нелегально покинути Україну", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що підозрюваний володіючи інформацією про час та місце пересування прикордонних нарядів, обіцяв своїм "клієнтам" особисто провести їх через кордон пішим ходом.

Він збирав охочих у заздалегідь обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з прикордонних сіл, неподалік кордону з Румунією.

За переведення однієї особи він брав 20 тисяч євро.

"16 січня 2025 року працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" під час передачі коштів від одного з чоловіків, який намагався залишити країну", — додають у відомстві.