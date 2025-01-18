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СБУ оголосила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва

Підозрюваний виправдовував російську збройну агресію та поширював пропаганду РФ. 

СБУ оголосила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва, який, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ. 

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора. 

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів "Наш" та "NewsOne", які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

У відомстві зазначають, що після початку повномасштабної війни фігурант створив свій YouTube-канал, де продовжив поширювати наративи Кремля. У своїх відео він виправдовував дії РФ, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавав не як агресію.

Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в РФ.

"Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави", — додають в СБУ.

Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви.

Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Імені підозрюваного не оприлюднили. За даними джерел ЗМІ, мова йде про Назара Діордіцу, ексведучого каналів Медведчука і Мураєва.

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