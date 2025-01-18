​Армія РФ зруйнувала житлові будинки на Харківщині

Під обстрілом опинилося село Пристін на Куп'янщині.

За минулу добу російська армія атакувала село Пристін Куп'янського району на Харківщині. Уналідок обстрілу зруйновані житлові будинки.

Фото: Олег Синєгубов

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби у с. Пристін Куп’янської громади внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два будинки, три пошкоджено. Без постраждалих", — інформує він.

Фото: Олег Синєгубов

Також, протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 32 людини, з них 1 дитину.