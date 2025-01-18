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​Армія РФ зруйнувала житлові будинки на Харківщині

Під обстрілом опинилося село Пристін на Куп'янщині. 

​Армія РФ зруйнувала житлові будинки на Харківщині
обстріли Харківської області
Фото: Олег Синєгубов

За минулу добу російська армія атакувала село Пристін Куп'янського району на Харківщині. Уналідок обстрілу зруйновані житлові будинки. 

Фото: Олег Синєгубов

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби у с. Пристін Куп’янської громади внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два будинки, три пошкоджено. Без постраждалих", — інформує він.

Фото: Олег Синєгубов

Також, протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 32 людини, з них 1 дитину.

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