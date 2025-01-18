​Армія РФ зруйнувала житлові будинки на Харківщині

За минулу добу російська армія атакувала село Пристін Куп'янського району на Харківщині. Уналідок обстрілу зруйновані житлові будинки.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби у с. Пристін Куп’янської громади внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два будинки, три пошкоджено. Без постраждалих", — інформує він.
Також, протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 32 людини, з них 1 дитину.
- 18 січня вранці росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами та 39-ма ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок влучань в Києві загинули четверо цивільних, троє поранені. У Запоріжжі пошкоджено адмінбудівлю, шестеро людей поранені.