Ворог атакував "Шахедами" Павлоград на Дніпропетровщині

До п'яти зросла кількість жертв обстрілу РФ у Кривому Розі.

У ніч на 18 січня російська армія атакувала "Шахедами" місто Павлоград Дніпропетровської області.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки зафіксовано руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

Також ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Поцілили по Марганецькій громаді. Всюди – без загиблих і постраждалих.

"На жаль, є трагічна новина з Кривого Рогу. У лікарні померла жінка, яка постраждала через ракетний удар напередодні. Загалом загинули 5 людей. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких", — повідомив Лисак.

Також відомо, що вночі сили ППО знищили 3 ворожі "Шахеди" над Дніпропетровщиною.