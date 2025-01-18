Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
Єрмак: угода з Великою Британією передбачає створення спільної флотилії
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував "Шахедами" Павлоград на Дніпропетровщині

До п'яти зросла кількість жертв обстрілу РФ у Кривому Розі.

Ворог атакував "Шахедами" Павлоград на Дніпропетровщині
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Фото: телеграм Сергія Лисака

У ніч на 18 січня російська армія атакувала "Шахедами" місто Павлоград Дніпропетровської області. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки зафіксовано руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

Також ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Поцілили по Марганецькій громаді. Всюди – без загиблих і постраждалих.

"На жаль, є трагічна новина з Кривого Рогу. У лікарні померла жінка, яка постраждала через ракетний удар напередодні. Загалом загинули 5 людей. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких", — повідомив Лисак.

Також відомо, що вночі сили ППО знищили 3 ворожі "Шахеди" над Дніпропетровщиною.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies