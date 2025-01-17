Чоловік під час спроби нелегального перетину кордону впав у глибоку прірву.

На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

На українсько-румунському кордоні прикордонники та медики врятували 27-річного закарпатця.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Під час спроби нелегального перетину кордону чоловік впав у глибоку прірву. У нього стався напад епілепсії, а попутник покинув його напризволяще, але згодом зателефонував дружині постраждалого, повідомивши про випадок.

Непритомного чоловік знайшли після 5 годин пошуків. Він перебував за 200 метрів від кордону України та Румунії.

Потерпілого з переохолодженням ІІ ступеня з використанням спецзасобів дістали і доправили до лікарні, його стан важкий, але стабільний.

Фото: ДПСУ На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

Фото: ДПСУ На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

Фото: ДПСУ На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви