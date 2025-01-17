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На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

Чоловік під час спроби нелегального перетину кордону впав у глибоку прірву. 

На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви
На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви
Фото: ДПСУ

На українсько-румунському кордоні прикордонники та медики врятували 27-річного закарпатця.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Під час спроби нелегального перетину кордону чоловік впав у глибоку прірву. У нього стався напад епілепсії, а попутник покинув його напризволяще, але згодом зателефонував дружині постраждалого, повідомивши про випадок.

Непритомного чоловік знайшли після 5 годин пошуків. Він перебував за 200 метрів від кордону України та Румунії. 

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Потерпілого з переохолодженням ІІ ступеня з використанням спецзасобів дістали і доправили до лікарні, його стан важкий, але стабільний.

На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви
Фото: ДПСУ
На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви
Фото: ДПСУ
На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви
Фото: ДПСУ
На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

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