На кордоні з Румунією прикордонники витягли непритомного з прірви

На українсько-румунському кордоні прикордонники та медики врятували 27-річного закарпатця.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Під час спроби нелегального перетину кордону чоловік впав у глибоку прірву. У нього стався напад епілепсії, а попутник покинув його напризволяще, але згодом зателефонував дружині постраждалого, повідомивши про випадок.
Непритомного чоловік знайшли після 5 годин пошуків. Він перебував за 200 метрів від кордону України та Румунії.
Потерпілого з переохолодженням ІІ ступеня з використанням спецзасобів дістали і доправили до лікарні, його стан важкий, але стабільний.
- Нещодавно рятувальна служба Румунії знайшла живими в Карпатах трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, коли вони вийшли на зв'язок і попросили про допомогу.