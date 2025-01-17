В Україні створили застосунок для емоційної підтримки українців

«єЗараз» створений для емоційної підтримки українців та нагадування про цінність моменту «тут і зараз». Застосунок вже можна завантажити в App Store або Google Play .

Креативна агенція I AM IDEA спільно зі стартап-студією Kiss My Apps (входить до Netpeak Group) розробили застосунок для підтримки емоційного стану українців — «єЗараз». Розробку підтримало також Міністерство цифрової трансформації.

Застосунок надсилає сповіщення про необхідність зупинитися, вдихнути та зосередитися на поточному моменті. Основна мета — допомогти не загубитися в щоденних турботах, щоб не втрачати зв’язок із собою у метушні зовнішнього світу.

“Ідея застосунку виникла сама собою, без брифінгів або чіткого розуміння що саме має статися. ...Під час простої розмови, прозвучав вислів “є зараз” який спочатку перетворився на жарт, а жарт одразу ж перетворився в ідею – “о, треба зробити такий застосунок, який буде казати людям, що минулого вже нема, майбутнє ефемерне, тому є тільки тут і зараз і саме зараз ти – умнічка”, – заявив Фінашкін Ігор, засновник та креативний директор I AM IDEA.

За словами розробників, «єЗараз» створений, щоб нагадувати українцям про цінність моменту «тут і зараз». Він є втіленням ідеї, що минуле вже не повернути, а майбутнє ще не прийшло, тому «зараз» — це найцінніше, що у нас є.

«Ми долучилися до проєкту разом із Netpeak Group, щоб створити просте й зрозуміле рішення для емоційного переключення українців. Очевидно, застосунок не замінить користувачам терапію, це і не було метою. Але це класна та зручна можливість заземлитися й нагадати собі, що єдине, на що можна вплинути, — це тут і зараз», — зазначає Дмитро Лола, CEO та co-founder Kiss My Apps.

За його словами, застосунок — не просто технологічне нововведення. Це цифровізація позитивного впливу на настрій людей, можливість кожного дня отримувати дієві поради, слова підтримки та любові. «єЗараз» — це ваш особистий помічник у пошуку спокою, радості та гармонії. Доступний кожному українцю тут і зараз.