42% українських МСБ відзначають брак кваліфікованих працівників: Netpeak Group надає в паблік курси для навчання співробітників

Хмарна LMS-платформа АcademyOcean (частина Netpeak Group), надасть українським компаніям безкоштовний доступ до 10 курсів з онбордингу та навчання спеціалістів Netpeak Group. Ця ініціатива має на меті допомогти українському бізнесу покращити адаптацію нових співробітників.

Дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни, опубліковане на порталі Дія.Бізнес, показало, що майже половина представників МСБ (малого та середнього бізнесу) (44,5%) очікує на зростання штату у 2024 році. 83,3% респондентів вважають, що людські ресурси є ключовими для післявоєнного відновлення компанії. Водночас, 42,1% опитаних МСБ відзначають відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників фактором, який заважає бізнесу відновлюватися, а 33,5% планують інвестувати у розвиток персоналу в 2024 році.

«Кількість запитів до нас від українського бізнесу на навчання та адаптацію співробітників зросла втричі, з початку 2024, порівнюючи з 2022 роком. Ми віримо у стійкість українського бізнесу і готові допомогти йому стати ще сильнішим. Безкоштовний доступ до навчальних матеріалів Netpeak Group — наш спосіб допомогти українським компаніям продовжувати розвиватися, навчатися та досягати успіху у цих складних умовах», — зазначає Володимир Поло, CEO AcademyOcean.

В Netpeak Group вирішили надати безкоштовний доступ до своїх внутрішніх курсів навчання та адаптації, для того, щоб підтримати український бізнес. Внутрішнє навчання Netpeak Group на базі AcademyOcean містить Академію онбордингу та офбордингу, а також 8 окремих курсів – академія чіткості, ділового листування, робота з Google Drive, робота з Google Docs та Google Таблицями, робота з Telegram та Slack, академія Time management та курс відкритої комунікації.

За допомогою LMS платформи компанії можуть створювати та редагувати навчальні матеріали, налаштувати навчання під свої потреби та цілі, відстежувати прогрес своїх співробітників та отримувати детальну аналітику щодо їхнього навчання, а також запускати регулярну перевірку знань та атестацію, використовуючи штучний інтелект.

У 2023 році Netpeak Group стала лідером за наймом фахівців за версією DOU, відкривши вісім нових проєктів. Хмарна LMS-платформа (навчальна платформа) AcademyOcean з 2017 року допомагає групі IT-компаній адаптувати нових співробітників.

«Завдяки навчальним матеріалам на базі AcademyOcean, Netpeak Group економить 60% часу HR-менеджерів та кураторів щомісяця, а навчання пройшли вже 5 960 співробітників групи IT-компаній за останні 5 років», — додає Андрій Бизов, Head of Marketing AcademyOcean.

Команда AcademyOcean працює в 7 країнах, платформою користуються клієнти на 5 континентах, а кількість учнів налічує 600 000. Серед українських бізнесів LMS використовують такі компанії, як: Intertop, OLX, Samsonite, Miraton, Ajax, Work.ua, Делві та інші.

Щоб отримати безкоштовний доступ до навчання Netpeak Group, українські компанії можуть залишити запит за посиланням.