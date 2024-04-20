Укрзалізниця у тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+

Укрзалізниця заявила, що у тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.

За інформацією перевізника, поїзд №761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Також УЗ збільшить кількість місць на великодні свята.

"На великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ — Львів на 4 та 5 травня", - додали в УЗ.