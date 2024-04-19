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Агрокомпанія пропонує фермерам безоплатно перевірити ґрунти в постраждалих від обстрілів регіонах

Фермери, які бажають взяти участь, можуть замовити аналіз ґрунту через мобільний додаток Soil Test.

Агрокомпанія пропонує фермерам безоплатно перевірити ґрунти в постраждалих від обстрілів регіонах
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Corteva Agriscience

Сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів. 

Про це компанія повідомила LB.ua. 

Військові дії потенційно можуть призвести до забруднення землі канцерогенними залишками на небезпечному рівні, тому важливо оцінити стан та придатність полів для землеробства.

Завдяки ініціативі ґрунт з фермерських господарств тестуватиметься у сучасній сертифікованій лабораторії Corteva в Гадеско, Італія. Земля перевірятиметься на наявність потенційного забруднення важкими металами (миш'яком, залізом, свинцем, марганцем, ртуттю та нікелем) та наявність у ній вмісту основних поживних елементів (азоту, фосфору, калію, магнію тощо). Для визначення стану полів також аналізуватиметься структура ґрунту, вміст органічних речовин та інші агрохімічні показники.

За результатами перевірки фермери отримають інформацію про склад ґрунтів, придатність для ведення сільського господарства та заходи, які можна провести для покращення стану ґрунтів, зокрема рекомендації щодо потреби додаткового внесення поживних елементів для отримання запланованого урожаю. Фермери отримають цю інформацію приблизно через місяць після відправки зразків.

“Згідно з даними уряду, до 25% української землі зазнали впливу війни. Потенційна загроза ґрунтам України може становити серйозні ризики для майбутнього сільського господарства в країні, а також для її внеску в забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі”, розповів керівник бізнесу Corteva Agriscience в Україні Олександр Дмитрієв. 

Фермери, які бажають взяти участь, можуть замовити аналіз ґрунту через мобільний додаток Soil Test, доступний на App Store та Google Play, де міститься вся необхідна інформація стосовно відбору та передачі зразків ґрунту на аналіз.

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