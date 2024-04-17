Мінагрополітики: Україна може зібрати близько 74 млн тонн урожаю, що менше, ніж торік

У 2023 році показники сягнули близько 82 млн тонн.

Цьогорічний врожай зернових та олійних культур очікують на рівні близько 74 млн тонн (52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних).

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

На початку минулого року, за даними міністерства, загальний валовий збір зернових та олійних теж прогнозувалися майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом - на рівні 63,5 млн тонн. "Але погодні умови сприяли збільшенню врожаю. Тож у 2023 році валове виробництво склало близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних - близько 22 млн тонн", - повідомило Мінагрополітики.

Тепер прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригувати протягом року в залежності від обставин, у першу чергу - погодних умов.

"Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн)", - зазначило відомство.

Серед олійних очікують збільшення обсягів сої - 5,2 млн тонн проти 4,7 млн тонн у 2023; соняшнику - на рівні 12,4 млн тонн проти минулорічних 12,9 млн тонн, а ріпаку- 4,1 млн тонн, торік зібрали 4,7 млн тонн.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн. га (-395 тис. га до показника 2023 року).

Серед олійних збільшать площі посіву сої - до 2,2 млн га, що майже на 400 тисяч гектарів більше, ніж у 2023-му. Соняшника хочуть посіяти майже стільки ж, як і торік - на 5,3 млн га, а ріпаку - на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше, ніж торік.