Єрмак обговорив з представниками Lockheed Martin оборонні потреби України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією американської оборонної компанії Lockheed Martin, яку очолює віцепрезидент компанії Реймонд Піселлі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанню майбутньої експлуатації винищувачів F-16, виробником яких є Lockheed Martin, та всіх необхідних для цього підготовчих кроків”, - йдеться у повідомленні.

Андрій Єрмак зазначив, що Україна дуже розраховує на кооперацію з американськими компаніями у питанні збільшення виробництва власної оборонної продукції.

Також керівник ОП розповів про необхідність посилення української ППО через російські обстріли критичної інфраструктури України.