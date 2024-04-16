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Єрмак обговорив з представниками Lockheed Martin оборонні потреби України

Зокрема, на зустрічі обговорили експлуатацію винищувачів F-16.

Єрмак обговорив з представниками Lockheed Martin оборонні потреби України
Андрій Єрмак зустрівся з делегацією Lockheed Martin
Фото: Пресслужба Офісу президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією американської оборонної компанії Lockheed Martin, яку очолює віцепрезидент компанії Реймонд Піселлі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанню майбутньої експлуатації винищувачів F-16, виробником яких є Lockheed Martin, та всіх необхідних для цього підготовчих кроків”, - йдеться у повідомленні.

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Андрій Єрмак зазначив, що Україна дуже розраховує на кооперацію з американськими компаніями у питанні збільшення виробництва власної оборонної продукції. 

 

Також керівник ОП розповів про необхідність посилення української ППО через російські обстріли критичної інфраструктури України.

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