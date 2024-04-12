Україна та Чорногорія погодили “транспортний безвіз” для вантажних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024.

“Наша мета – щоб на карті Європі не лишилось країн, з якими в нас діє дозвільна система перевезень, а наші транспортні компанії могли доставляти товари у будь-яку країну без додаткових обмежень. Саме тому ми послідовно працюємо над лібералізацією вантажних перевезень з іншими країнами”, – повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що більше десяти років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між двома країнами, за цей час товарообіг між Україною та Чорногорією зріс у сім разів. Це є підтвердженням того, що лібералізація вантажних перевезень на часі та піде на користь обом державам.

Також міністерство повідомило, що, окрім вантажних перевезень, працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

“Важливо забезпечити наявність дозвілів на нерегулярні рейси та можливість відкриття регулярного сполучення. Невдовзі очікуємо відкриття першого регулярного маршрут з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%”, – розповів заступник міністра Сергій Деркач.

Також у міністерстві повідомили, що під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

У міністерстві зауважили, що лібералізація вантажних перевезень означає можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 36 країн, включно з країнами Європейського Союзу. Лише в минулому році команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою та Туреччиною.