Укрзалізниця отримає кредит від США на придбання локомотивів

Експортно-імпортний банк США (US EXIM) надасть Укрзалізниці кредит на придбання дизельних локомотивів.

Про це повідомив на пресбрифінгу голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко, передає Укрінформ.

“Ми підписали угоду із США про надання Укрзалізниці 15-річного цільового кредиту на 156 млн дол. За ці гроші ми зможемо купити до 40 дизельних локомотивів від приватних американських компаній”, - розповів Лященко.

Він зазначив, що це початковий етап оновлення парку локомотивів.

Укрзалізниця почала перемовини з американським виробником, перевізник планує сконцентруватися на виробнику тепловозів Wabteс, яких у компанії наразі 29.

Втім, 40 одиниць тепловозів недостатньо для повної заміни парку, наголосил в Укрзалізниці.