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В Україні запустили програму компенсацій за сільгосптехніку вітчизняного виробництва

У реєстрі вже зараз є 21 виробник і 964 номенклатурні позиції техніки.

В Україні запустили програму компенсацій за сільгосптехніку вітчизняного виробництва
Юлія Свириденко
Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Почала працювати програма компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва. 

Про це повідомила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко.

Вона підписала наказ про внесення продукції низки виробників до переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету.

"У реєстрі вже зараз є 21 виробник і 964 номенклатурні позиції техніки. Це найрізноманітніше обладнання від плугів до складної самохідної техніки й обладнання для переробки насіння соняшника й ріпаку", - розповіла Свириденко.

За її словами, у міру надходження нових заявок список будуть розширювати. Подати заявку щодо включення техніки та обладнання до переліку можна до 31 жовтня. 

"Поки ж доступне обладнання і техніка від ТОВ "ТАН", МААНС, Lizavaua, Слобожанець, ТОВ "Агрореммаш-БЦ", РОПА Україна, Аеромех. Сепаратори САД., Завод "СПД Пeтров", ТДВ "Первомайськдизельмаш", Капелька У, виробників «Голта Агротех», «ТПГ Агропром»,«ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ХАРВЕСТ», «СЕРВІС-ТРАКТОР»,  «Новий елеватор», «Завод агропромислових технологій» та інших", - перелічила міністр економіки.

У 2024 році на програму заклали в бюджеті 1 млрд грн. 

"Частка української продукції на внутрішньому ринку за період 2017-2021 років зросла вдвічі через створений попит та цінову перевагу. Обсяг виробництва зріс з 5 до 12 тис. одиниць, з них половина експортувалась. Тому я переконана, що ця програма допоможе підтримати як машинобудівників, так і аграріїв у найскладніший для них час", - додала Свириденко.

  • Минулого місяця глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін вирішив компенсовувати аграріям 25% вартості сільськогосподарської техніки, якщо вони купуватимуть техніку українського виробництва.
  • У лютому Президент Володимир Зеленський заявив на форумі “Зроблено в Україні” про запуск однойменної платформи, яка стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців.
  • Кабмін затвердив знак маркування бренду «Зроблено в Україні», який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.
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