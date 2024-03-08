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Шмигаль: Аграрії, яку купуватимуть с/г техніку українського виробництва, отримають 25% компенсації її вартості

На програму в бюджеті заклали мільярд гривень.

Шмигаль: Аграрії, яку купуватимуть с/г техніку українського виробництва, отримають 25% компенсації її вартості
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів

Кабмін вирішив компенсовувати аграріям 25% вартості сільськогосподарської техніки, якщо вони купуватимуть техніку українського виробництва.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 8 березня.

На програму у бюджеті передбачили мільярд гривень.

"В цьому році ми виділяємо 1 млрд грн на програму часткової компенсації аграріям, які купують сільгосптехніку нашого, українського виробництва. Будемо компенсувати 25% від вартості. Затверджуємо сьогодні відповідний порядок використання коштів та вдосконалюємо деякі елементи цієї програми", - повідомив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що за оцінкою Міністерства економіки програма дасть можливість подвоїти частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку. 

"Імпорт зменшиться приблизно на 10%. Відбудеться переоснащення 4,5 тисячі виробників. Буде додатково створено близько 1 тисяч робочих місць, що в свою чергу дасть більше податків до бюджету", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що такий крок - частина економічної стратегії “Зроблено в Україні”. При цьому будуть масштабувати такі проекти й запускати нові.

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