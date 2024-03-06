НБУ до кінця року проведе відкрите тестування е-гривні

У ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти.

У 2024 році Національний банк планує провести відкрите тестування державної цифрової валюти - е-гривні, до якого зможуть долучитися всі охочі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про тестування та коли центробанк може ввести е-гривню в обіг розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін в бліцінтерв’ю для видання PaySpace Magazine.

Він зазначив, що перше тестування е-гривні Нацбанк провів у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі і передбачало впровадження платформи "Електронна гривня", випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасницями проєкту.

Другий етап, який має стартувати у другій половині цього року, буде відкритим. У ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти.

"Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту. Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні", - розповів Поддєрьогін.

Рішення про доцільність широкомасштабного випуску е-гривні в Україні НБУ ухвалюватиме за результатами дослідження.

"У будь-якому разі е-гривня не стане заміною готівкової чи безготівкової форм гривні, а буде їх доповненням. Користувачі матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, у тому числі е-гривнею) здійснювати розрахунки", - зазначив Поддєрьогін.