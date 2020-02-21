НБУ изучает возможность выпуска цифровой гривны

Национальный банк Украины изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны. Об этом сообщает пресс-центр НБУ со ссылкой на его главу Якова Смолия.

"Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривны, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата - обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - отметил Смолий.

При этом он напомнил, что банк проводил "пилот" в 2018 году. На его подготовку ушло полгода и еще полгода - на активную стадию и анализ результатов.

"В рамках "пилота" е-гривна имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Мы выпустили очень ограниченное количество е-гривны - чуть больше 5 000 гривен. Вся эмиссия е-гривны вошла в денежный агрегат М0, то есть в наличные деньги в обращении вне банков", - сказано в сообщении.

Так же была протестирована технология для выпуска и обращения электронной гривны, создана временная методологическая база для е-гривны, построена временная бухгалтерская модель функционирования такой валюты.

При этом Смолий отметил, что есть и определенные риски внедрения е-гривны для финансовой стабильности. Ведь в случае неблагоприятных сценариев деньги клиентов могут перетекать из их банковских счетов в цифровые валюты центральных банков. То есть потенциально это может создать проблемы для банка с ликвидностью или для устойчивости банковской системы в целом.

«Впрочем, учитывая все «за» и «против», мы в Национальном банке решили собственноручно, как говорится, "прощупать" технологию, получить этот бесценный клиентский опыт», - добавил глава НБУ.

Напомним, пилотный проект Нацбанка по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 года. Его практическая часть завершилась в конце 2018 года.