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WhatsApp предупредил о прекращении работы на некоторых устройствах

Мессенджер отказывается от поддержки телефонов на базе устаревших операционных систем.

WhatsApp предупредил о прекращении работы на некоторых устройствах

Пользователи телефонов, работающих на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp.

В феврале мессенджера лишатся также и владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.

Об этом сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Как отмечается, мессенджер будет поддерживаться на устройствах Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить свои сервисы для обмена сообщениями в Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Проект рассчитывали завершить к концу 2019-го или началу 2020 года.

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