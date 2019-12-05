Отсрочка "зеленых" аукционов и малые квоты господдержки могут уничтожить отрасль и отпугнуть инвесторов, – эксперты

Ни торгов, ни квот до сих пор нет.

Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии”, принятый в апреле 2019 года, существенно меняет правила игры для участников рынка зеленой энергетики, пишет УНИАН.

По закону, с 1 января 2020 года производители электроэнергии из альтернативных источников в зависимости от мощности, типа энергии и наличии договора с ГП "Гарантированный покупатель" смогут получить государственную поддержку только в случае победы на аукционе.

Поддержка предусматривает гарантию выкупа 100% сгенерированной победителем аукциона электроэнергии по тарифу, который будет самым низким среди предложенных на таком аукционе. Планировалось, что зеленые аукционы будут проходить дважды в год. И пилотный должен был пройти еще в этом году. Вместе с ним государство должно наконец установить квоты государственной поддержки для всех типов проектов, в том числе для производителей биоэнергии. Однако ни торгов, ни квот – до сих пор нет.

Участники рынка, начали подготовку к участию в зеленых аукционах только Закон вступил в силу, ведь такой процесс является очень длительным. С целью надлежащей подготовки, разработчики проектов заключили ряд соглашений с инвестиционными фондами и частными инвесторами по разработке таких проектов. Сейчас выполнение таких договоренностей уже сорваны, ведь квоты не определены, а пилотные аукционы не проведены. Подготовка к первому аукциону 2020 года уже под угрозой , - отметил член Совета Европейско-украинского энергетического агентства, партнер Юридической фирмы GOLAW.

Недавно Минэкоэнерго таки обнародовало ориентировочные квоты государственной поддержки на аукционы. Для производителей электроэнергии из биомассы, биогаза и малых электростанций они составят примерно 50 МВт в год. Такие незначительные квоты, предостерегают эксперты, делают невозможным реализацию крупных проектов и приведут к оттоку инвесторов, которые уже вошли на рынок. Ведь иностранные инвесторы, которые уже вложили значительные средства в разработку биоэнергетических проектов в Украине, вынуждены будут отказаться от своих планов, потому что не смогут получить гарантированную государственную поддержку.

В результате развитие производства электроэнергии из биомассы может вообще остановиться, а проекты, которые уже реализовываются – заморозят. Один из примеров – Хмельницкая биотопливная электростанция. Группа иностранных инвесторов из Ирландии и Великобритании планирует построить биоэлектростанцию мощностью 46 МВт, которая будет вырабатывать электроэнергию из биомассы. Сейчас проект находится на финальном этапе и ожидает первый аукцион для обеспечения финансирования. Инвестор уже вложил в его реализацию 1,4 миллиона евро.

В перспективе группа инвесторов намерена построить еще 10 аналогичных станций в других регионах Украины, вложив в них более 2 миллиардов долларов США и создав 5 тысяч новых постоянных рабочих мест. Впрочем, эти намерения могут не реализоваться, ведь предложенные Правительством квоты не дают возможности даже одному проекту потенциально получить необходимую квоту государственной поддержки.

Это положение, говорят представители Хмельницкой биотопливной электростанции, может стать причиной ситуации, когда масштабные проекты из биомассы не смогут получить необходимый объем мощностей, который заблокирует развитие необходимых для энергосистемы проектов.

"Мы уже инвестировали в проект более 1 миллиона евро. В целом же планируем вложить в его развитие более 200 миллионов долларов. Станция в перспективе будет обеспечивать электроэнергией около 82 тысяч домов, что позволит снизить выбросы углерода в атмосферу на 300 тысяч тонн в год. Однако нынешний "зеленый" тариф слишком низкий, а в сочетании с такими незначительными квотами не позволит инвесторам рассчитывать на соответствующую рентабельность бизнеса", - отметил директор по развитию проекта Хмельницкой биотопливной электростанции Майкл Рузерфорд.

Эксперты рынка также отмечают, что в сравнении с другими источниками альтернативной энергии, биомасса – самая эффективная и решает ряд проблем, типичных для солнечных и ветровых станций. В частности, позволяет обеспечивать бесперебойное производство электроэнергии в режиме 24/7, эффективно использовать побочные продукты фермерских хозяйств, открыть источник дополнительного дохода для фермеров и балансировать энергосистему. Поэтому, считают биоэнергетики, эта отрасль нуждается в дополнительной поддержке от государства, а следовательно предлагают рассмотреть несколько возможных вариантов решения проблемы.

Озвученные Минэкоэнерго квоты сразу выбивают с рынка мощные биоэнергетические компании, ведь они просто не смогут продать произведенную количество электроэнергии. Им также не интересно оперировать на основе «зеленого» тарифа, потому что за время, в течение которого он будет действовать, такие компании как Хмельницкая биотопливная элеткростанция успеют лишь как максимум вернуть вложенные инвестиции, - объясняет председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

Он также отметил, что есть три варианта решения этой проблемы: повысить «зеленый» тариф, по крайней мере до 14-16 евроцентов (что является маловероятным), продлить срок действия действующего тарифа хотя бы на 5 лет – до 2035 года, или же увеличить квоты государственной поддержки до 200 МВт в год, что даст возможность большим биоэнергетическим компаниям работать на украинском рынке.