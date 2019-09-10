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Apple представила новый iPhone и iPad 7-го поколения

Презентация состоялась в театре Стива Джобса.

Американская компания Apple 10 сентября показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.

Презентация состоялась в театре Стива Джобса, который находится на территории кампуса Apple Park в Калифорнии.

Фото: скрин видеотрансляции

Новинка получила дополнительный объектив для сверхширокоугольных фото. У нового iPhone 11 шесть цветов корпуса, в том числе нежно-фиолетовый.

В качестве аппаратной основы для смартфона выступил процессор нового поколения - A13 Bionic. Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах.

iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Стоимость новинки начинается с $699.

Также Apple представила новый iPad 7-го поколения. Устройство получило 10,2-дюймовый экран, оно предназначено в качестве замены для 9,7-дюймового планшета.

Новинка совместима с полноразмерной клавиатурой и оснащается чипом A10 Fusion. Он чуть менее мощный чем A10X Fusion, который устанавливается во втором поколении iPad Pro, но несмотря на это довольно мощный для планшета начального уровня. Корпус планшет сделан из 100% переработанного алюминия. Цена iPad 7-го поколения составит 329 долларов.

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