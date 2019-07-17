Искусственный интеллект собрал кубик Рубика за 1 секунду

Исследователи из Калифорнийского университета создали систему искусственного интеллекта, которая собирает кубик Рубика за 1 секунду.

По словам разработчиков алгоритма под названием DeepCubeA, стратегия сбора кубика у искусственного интеллекта отличается от человеческого, передает ВВС-Украина.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Machine Intelligence, объясняют, что в рамках тренировки в систему загрузили 10 млрд комбинаций разобранного кубика Рубика. Целью алгоритма было научиться собирать его, использовав при этом не более 30 ходов. Однако, система самостоятельно научилась подбирать удачные комбинации.

Впоследствии работу искусственного интеллекта протестировали на 1000 комбинаций. В 60% попыток система собирала кубик Рубика кратчайшим путем из возможных.

В среднем людям, которые умеют собирать кубик Рубика, для выполнения задания нужно около 50 движений, а средний показатель искусственного интеллекта - это 28 движений.

Компьютерные системы, которые могут быстро собирать кубик Рубика, разрабатывались и раньше. Но это первый алгоритм, который работает на основе нейронных сетей и имитирует работу мозга, чтобы выполнить поставленную задачу.

"Сбор кубика Рубика - это задача, которая требует символического, математического и абстрактного мышления. Поэтому искусственный интеллект, который способен разобраться с этим, постепенно приближается к тому, чтобы научиться думать, планировать и принимать решения", - говорят авторы исследования.