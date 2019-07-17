В Украине вступил в силу закон о языке
В Украине вступил в силу закон о языке
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
Швейцария, Кипр, Аргентина, США - откуда Зеленский отзывает послов. СПИСОК
​В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный
​В отделении полиции Ирпеня застрелился 19-летний задержанный
Бывший топ-менеджер Коломойского стал экспертом антикоррупционных проектов Офиса президента и СБУ
Бывший топ-менеджер Коломойского стал экспертом антикоррупционных проектов Офиса президента и СБУ
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом
Экстрадиция Фирташа в США приостановлена судом
ГлавнаяТехнологии

Искусственный интеллект собрал кубик Рубика за 1 секунду

Система самостоятельно научилась подбирать удачные комбинации.

Искусственный интеллект собрал кубик Рубика за 1 секунду
Фото: Gadgets Now

Исследователи из Калифорнийского университета создали систему искусственного интеллекта, которая собирает кубик Рубика за 1 секунду.

По словам разработчиков алгоритма под названием DeepCubeA, стратегия сбора кубика у искусственного интеллекта отличается от человеческого, передает ВВС-Украина.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Machine Intelligence, объясняют, что в рамках тренировки в систему загрузили 10 млрд комбинаций разобранного кубика Рубика. Целью алгоритма было научиться собирать его, использовав при этом не более 30 ходов. Однако, система самостоятельно научилась подбирать удачные комбинации.

Впоследствии работу искусственного интеллекта протестировали на 1000 комбинаций. В 60% попыток система собирала кубик Рубика кратчайшим путем из возможных.

В среднем людям, которые умеют собирать кубик Рубика, для выполнения задания нужно около 50 движений, а средний показатель искусственного интеллекта - это 28 движений.

Компьютерные системы, которые могут быстро собирать кубик Рубика, разрабатывались и раньше. Но это первый алгоритм, который работает на основе нейронных сетей и имитирует работу мозга, чтобы выполнить поставленную задачу.

"Сбор кубика Рубика - это задача, которая требует символического, математического и абстрактного мышления. Поэтому искусственный интеллект, который способен разобраться с этим, постепенно приближается к тому, чтобы научиться думать, планировать и принимать решения", - говорят авторы исследования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также