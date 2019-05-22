Microsoft, Vodafone, Hewlett-Packard — AI Conference Kyiv соберет топовых экспертов AI-индустрии

4 июня компания Smile-Expo проведет в столице Украины ежегодную AI Conference Kyiv. В этом году фокус конференции направлен на автоматизацию бизнеса при помощи искусственного интеллекта. Среди спикеров – ведущие эксперты отрасли из Microsoft, Vodafone, Hewlett Packard Enterprise, METRO Cash & Carry и других известных компаний.

Ключевые спикеры AI Conference Kyiv

Главная задача конференции — показать на конкретных примерах, как можно увеличить прибыль, используя ИИ, чат-ботов и IoT-технологии. Что для этого нужно сделать и с чего начать — расскажут спикеры.

Владимир Савяк — менеджер по ИИ и высокопроизводительным вычислениям в странах Восточной Европы в Hewlett Packard Enterprise. Он расскажет о перспективах ИИ и представит кейсы его применения в корпоративном и государственном секторах.

Юлия Чалая — Solution Sales Professional (Data and AI) в Microsoft Ukraine. Юлия представит кейс Microsoft на ИИ-платформе Azure для компании Rolls Royce. Она покажет, как работает предиктивная аналитика, как сократить простои техники и зачем на производстве нужен чат-бот.

Николай Тракнов и Сергей Бориславский — глава отдела цифровых решений и продуктов, а также глава направления Big Data в компании Vodafone Ukraine. В совместном выступлении они объяснят, как ИИ влияет на мировую экономику и как можно выгодно использовать технологии IoT и Big Data в бизнесе.

Марина Волошина — руководитель отдела CRM в METRO Cash & Carry Ukraine. Вместе с другими экспертами индустрии она ответит на самые острые вопросы, волнующие аудиторию конференции: о применении AI-технологий в бизнесе.

Сергей Караулов — руководитель управления CRM и клиентской аналитики в банке «ПУМБ». Его доклад будет посвящен сочетанию AI и CRM: как управлять клиентской базой операций при помощи ИИ и почему для бизнеса важно использовать данные.

Евгений Тромбола — директор департамента продуктов компании EDIN. Спикер расскажет, как автоматизировать документооборот при помощи машинного обучения: какие задачи выполняют такие решения, в чем их плюсы и каковы перспективы.

Александр Краковецкий — глава компании-разработчика ПО DevRain. Спикер объяснит, как понять, что вашей компании нужно внедрять ИИ-решение. А после этого расскажет, с чего начать поиски партнера и как подготовить свой бизнес.

Организатор и нетворкинг

На AI Conference Kyiv будет отведено специальное место для нетворкинга. Здесь представители бизнес-сообщества смогут пообщаться, наладить деловые контакты и найти потенциальных клиентов.

Конференцию проведет компания Smile-Expo, которая вот уже 13 лет специализируется на мероприятиях, объединяющих бизнес и высокие технологии. Опыт Smile-Expo — это 28 стран, 260 отраслевых ивентов и сотни тысяч посетителей.

Подробности о мероприятии и регистрация на сайте >>> aiconference.com.ua .