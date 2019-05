Стартап из Черкасс подал иск против Apple

Украинский стартап Kidslox с главным офисом в Черкассах оказался в центре внимания мировых СМИ после подачи жалобы на корпорацию Apple, передает Экономическая правда.

Две ІТ-компании из сферы родительского контроля за мобильными девайсами подали жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции на действия американской компании Apple: стартап Kidslox, а также испанская компания Qustodio.

В своей жалобе истцы обвиняют Apple в злоупотреблении монопольным положением и "вытравливании" приложений, позволяющих контролировать пребывание детей за мобильными телефонами. Создав собственную программу родительского контроля, Apple блокирует обновление своих конкурентов или просто удаляет их из AppStore.

На сегодня из AppStore удалены уже 11 приложений такого типа, например Ourpact, Mobicip, Сurbi и другие. Kidslox и qustodio еще в апсторе и продолжают борьбу.

О деле написали The New York Times, BBC, CNN, Wired, Techcrunch, the Verge, Mirror, Sky News, Independent, The Times, MIT technology review и другие.

Компании родительского контроля поддержал в конфликте с Apple бывший директор Apple, которого называют "отцом iPod", Тони Фаделл, посвятив этой проблеме несколько сообщений в Twitter.

Похожие на Kidslox проблемы с Apple месяц назад появились и у известного приложения для прослушивания музыки - Spotify.

"Это доказывает, что подобное поведение Apple имеет системный характер. Наша цель - отстоять права пользователей на свободный выбор, какое приложение родительского контроля им выбирать. После нашего обращения в Европейскую комиссию Apple несколько уменьшил давление на нас, но все равно не дает обновить Kidslox" , - заявил СЕО и основатель Kidslox Виктор Евпак.

"Наш приложение - лучше чем то, что предоставляет Apple. Мы делаем мгновенное блокирование, а они - нет, у нас присутствует качественная фильтрация контента. Но главное конкурентное преимущество - приложение является кроссплатформенным. То есть если у родителей IOS, а у детей - Андроид, ты все равно можешь его контролировать", - отметил Евпак.

Ранее сообщалосьо, что основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам корпорации использовать в работе гаджеты, созданные на базе Apple.