ЗМІ: Трамп хоче, щоб iPhone виробляли в США, але Apple навряд чи піде з Китаю

Будівництво нових заводів у США займе кілька років і коштуватиме мільярди доларів, а ціна на iPhone зросте втричі.

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Apple повернеться у Штати, щоб виробляти свої флагманські продукти. Водночас навіть з діючими тарифами у технологічного гіганта мало стимулів покинути Китай, пишуть Euronews.

Адміністрація Трампа часто заявляла про бажання повернути виробництво та бізнес до Сполучених Штатів ‒ на тлі постійної торговельної війни з рештою світу, зазначає видання.

Його адміністрація передбачала, що шквал мит проти Китаю підштовхне американського технологічного гіганта Apple до першого виробництва iPhone у США.

Але це малоймовірний сценарій, навіть якщо тарифи США зараз становлять 145% на продукцію, вироблену в Китаї ‒ країні, де Apple виробляє більшість своїх iPhone з моменту появи першої моделі на ринку 18 років тому.

Стримуючими факторами для перенесення виробництва Apple на внутрішній ринок є складний ланцюг поставок, який компанія почала будувати в Китаї в 1990-х роках.

Будівництво нових заводів у США займе кілька років і коштуватиме мільярди доларів, а потім Apple зіткнеться з економічними силами, які можуть потроїти ціну на iPhone, загрожуючи підірвати продаж її провідного продукту.

"Концепція виробництва iPhone у США приречена на провал", - стверджує аналітик Wedbush Securities Ден Айвс, відображаючи широко поширену думку в інвестиційній спільноті, яка відстежує кожен крок Apple.

Він підрахував, що поточна ціна в 1000 доларів (879 євро) за iPhone, вироблений у Китаї чи Індії, злетить до більш ніж 3000 доларів (2638 євро), якщо виробництво буде перенесено до США. І він вважає, що перенесення виробництва на батьківщину, найімовірніше, неможливе щонайменше до 2028 року.

Компанія ще не обговорювала публічно свою відповідь на тарифи Трампа на Китай, але ця тема може виникнути 1 травня, коли генеральний директор Apple Тім Кук має відповісти на запитання аналітиків під час щоквартальної телефонної конференції, щоб обговорити фінансові результати та стратегію компанії.

Немає жодних сумнівів, що тарифи на Китай стануть гарячою темою з огляду на те, що ціна акцій Apple впала на 15% і знизила ринкову вартість компанії на 500 мільярдів доларів з того часу, як Трамп почав їх підвищувати 2 квітня.