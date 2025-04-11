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США зміцнять філіппінську оборону для стримування Китаю

Давній союзник американців очікує на стабільне фінансування оборони у розмірі 500 мільйонів доларів США від Штатів до 2029 року.

США зміцнять філіппінську оборону для стримування Китаю
Міністр оборони Філіппін Жільберто Теодоро
Фото: EPA/UPG

США допоможуть зміцнити арсенал Філіппін та активізувати спільні військові навчання, заявив глава оборонного відомства Маніли, ‒ на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та Китаєм, пише Bloomberg.

Давній союзник американців очікує на стабільне фінансування оборони у розмірі 500 мільйонів доларів США від Штатів до 2029 року, щоб підвищити свій військовий потенціал і стримати “агресію” Китаю в регіоні, заявив міністр оборони Філіппін Жільберто Теодоро.

“Це очевидно для всіх через агресивну поведінку Китаю. Зусилля щодо стримування, спільної стійкості та побудови альянсу не зміняться”, ‒ сказав Теодоро про тісні військові зв'язки зі США за президента Дональда Трампа. 

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У міру загострення торгової війни та геополітичної напруженості між США та Китаєм Філіппіни стали важливим партнером адміністрації Трампа у протидії Пекіну, який посилює свою військову присутність у таких місцях, як Південнокитайське море.

Міністр оборони США Піт Гегсет зробив Манілу своєю першою зупинкою в процесі своєї поїздки по Азії минулого місяця, де він намітив кроки щодо зміцнення “незламного” союзу з Філіппінами.

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