FT: Бріджит Брінк йде у відставку через політичні розбіжності з адміністрацією Трампа

Звільнення також відбулося на тлі погіршення її робочих відносин з президентом України Володимиром Зеленським, хоча це не було причиною відмови від посади, кажуть джерела.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку після все більших політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа, пише Financial Times з посиланням на джерела, що знайомі з її рішенням.

Звільнення також відбулося на тлі погіршення її робочих відносин з президентом України Володимиром Зеленським, хоча це не було причиною її відмови від посади, кажуть джерела.

Брінк ‒ кадрова дипломатка, призначена Трампом під час першого терміну на посаду посла США в Словаччині. На посаду посла в Україні її призначив президент Джо Байден.

Люди, знайомі з рішенням Брінк піти у відставку, заявили, що вона зазнавала дедалі більшого тиску з боку високопосадовців в адміністрації Трампа, які ставили під сумнів її готовність підтримувати їхню стратегію щодо України.

Політика Трампа щодо вторгнення Росії в Україну зруйнувала значну частину роботи Байдена, який підтримав Київ військовою та фінансовою допомогою у мільярди доларів і наклав санкції на Москву. Трамп наполягає на швидкому припиненні війни та намагається нормалізувати відносини США з Росією через прямі переговори з президентом Володимиром Путіним, а також раніше назвав Зеленського “диктатором”.

Останнім часом напруженість між Брінк та Зеленським була очевидна. Минулого тижня він виступив із заявою, в якій критикував посла після російської ракетної атаки на його рідне місто Кривий Ріг, внаслідок якої загинуло 20 осіб, зокрема дев'ятеро дітей.

Після атаки Брінк написала на соцплатформі X: “Жахливо, що сьогодні ввечері балістична ракета впала поряд із дитячим майданчиком та рестораном у Кривому Розі. Понад 50 людей поранено та 16 убито, зокрема 6 дітей. Ось чому війна має закінчитися».

Зеленський наголосив на відсутності у Брінк прямого звинувачення за атаку і написав у Telegram: “На жаль, реакція американського посольства неприємно дивує: така сильна країна, такий сильний народ ‒ і така слабка реакція. Крім того, вони бояться вимовляти слово “російська”, коли говорять про ракету, яка вбила дітей”.

Брінк використала свій останній пост на X у середу, щоб прояснити, хто несе відповідальність за атаку. “Сьогодні я віддала шану сім'ям та близьким загиблих... внаслідок атаки російських касетних ракет у Кривому Розі 4 квітня”, — написала вона.

Західні дипломати в Києві заявили, що Брінк була найважливішим захисником Києва на публіці та у приватному житті з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Один із них заявив, що у неї “сильний характер”, а вона ‒ “серйозний дипломат”, але тиск з боку офісів Трампа та Зеленського позначився на ній.

Українські чиновники заявили, що вважають Брінк надто критичною щодо них, особливо з приводу боротьби з корупцією.Чиновники вказали на помітну зміну в її нещодавніх повідомленнях, які, на їхню думку, більше відповідають позиціям Трампа і дедалі критичніші щодо України. Після сварки між Трампом та Зеленським у Білому домі у лютому Брінк звернулася до соціальних мереж, щоб підтримати президента США.

Огляд FT постів Брінк на X до і після вступу Трампа на посаду 20 січня показав явний зсув у її публічних заявах, особливо щодо Росії. За 75 днів до інавгурації Трампа вона 53 рази публікувала критичні пости про Росію та війну в Україні. За 75 днів після цього вона опублікувала всього п'ять постів із згадкою про Росію, жоден з яких не покладав провину на країну за її атаки.