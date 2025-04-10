Єрмак назвав "абсолютною нісенітницю" підготовку до виборів влітку

Голова Офісу президента стверджує, що фокус зараз – на закінченні війни, а не виборах.

Інформація про планування виборів на це літо є неправдивою, запевнив голова Офісу президента Андрій Єрмак. У інтерв'ю Corriere Delta Sera він підкреслив, що спершу потрібно закінчити війну.

Нещодавно про підготовку командою президента ґрунту для виборів писав журнал The Economist. Журналісти з посиланням на анонімні джерела повідомили, що після зростання рейтингів Володимира Зеленського на тлі суперечки з Дональдом Трампом він нібито зібрав свою команду і доручив їм подумати над тим, як провести вибори влітку цього року – за умови, що вдасться припинити бойові дії.

Однак з команди президента дані про цю нараду офіційно ніхто не підтвердив. Водночас в опозиції казали, що вибори можуть відбутися вже цього року.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку нам потрібно закінчити війну, лише тоді ми зможемо голосувати", – сказав Єрмак.