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В Австралії відбулися перші дебати перед виборами у травні

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зустрівся зі своїм суперником на виборах Пітером Даттоном.

В Австралії відбулися перші дебати перед виборами у травні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зустрівся зі своїм суперником на виборах Пітером Даттоном у їхніх перших дебатах перед голосуванням на федеральних виборах 3 травня, пише BBC.

Під час дебатів, організованих Sky News Australia та The Daily Telegraph, домінували питання про вартість життя і тарифи президента США Дональда Трампа.

Опитування громадської думки передбачають невеликий відрив між Лейбористською партією Албанезе та Ліберально-національною коаліцією Даттона, і ймовірність того, що будь-якій з них доведеться сформувати наступний уряд із незалежними депутатами або невеликими партіями.

Sky News оголосив Албанезе переможцем вечора після голосування 100 виборців, які не визначилися, які вчора ставили запитання.

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Зокрема, на питання щодо тарифів Албанезе відповів, що завдяки його зусиллям “жодна країна не підготовлена краще”, ніж Австралія.

“Ми продовжуватимемо переговори зі Сполученими Штатами, шукаючи кращу угоду для Австралії, тому що взаємні мита, звичайно, будуть нульовими, оскільки ми не накладаємо мита на американські товари”, ‒ сказав він.

Даттон вказав на свій досвід як високопоставленого міністра, який вів переговори з першим урядом Трампа, і стверджував, що йому краще вдасться отримати поступки від Білого дому.

“Сучасний прем’єр-міністр повинен мати здатність і силу характеру, щоб мати змогу протистояти хуліганам, тим, хто хоче завдати нам шкоди, щоб зберегти нашу країну в безпеці”, – сказав він.

Лідери також зіткнулися з питань охорони здоров'я та енергетики і протягом дебатів звинувачували один одного у брехні.Даттон звинуватив уряд Альбанезе у збільшенні витрат на охорону здоров'я з власної кишені та заявив, що його партія допоможе, профінансувавши більше безкоштовних візитів до лікаря, навчивши більше лікарів загальної практики (ВОП) та покращивши служби охорони психічного здоров'я.

Лейбористська партія також пообіцяла зробити все це і Албанезе заявив, що тільки їм можна довіряти в питаннях політики охорони здоров'я, вказавши на попередні досягнення коаліційного уряду.

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