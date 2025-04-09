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На півночі Китаю у пожежі в геріатричному будинку загинули 20 людей

Правоохоронці затримали відповідального за безпеку об'єкта. 

На півночі Китаю у пожежі в геріатричному будинку загинули 20 людей
Пожежники у Китаї, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У результаті пожежі в будинку для літніх на півночі Китаю загинуло 20 людей. 

Як пише агентство АР, пожежа почалася о 21:00 за місцевим часом у вівторок у місті Ченде провінції Хебей. Через шість годин підтвердили загибель 20 осіб.

Державна телекомпанія CCTV повідомила, що ще 19 людей, які не постраждали, перевели до лікарні для спостереження.

Правоохоронці з'ясовують причини пожежі, але поліція затримала особу, яка відповідає за об’єкт.

  • У січні під час пожежі на продовольчому ринку в місті Чжанцзякоу в провінції Хебей загинули вісім людей і ще 15 отримали поранення.
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