На півночі Китаю у пожежі в геріатричному будинку загинули 20 людей

У результаті пожежі в будинку для літніх на півночі Китаю загинуло 20 людей.

Як пише агентство АР, пожежа почалася о 21:00 за місцевим часом у вівторок у місті Ченде провінції Хебей. Через шість годин підтвердили загибель 20 осіб.

Державна телекомпанія CCTV повідомила, що ще 19 людей, які не постраждали, перевели до лікарні для спостереження.

Правоохоронці з'ясовують причини пожежі, але поліція затримала особу, яка відповідає за об’єкт.