Парламент Нідерландів заборонив продаж феєрверків

Нідерландський парламент підтримав законопроєкт про заборону продажу та використання феєрверків для населення на тлі статистики щодо травм та смертей під час святкування Нового року.
Як пише BBC, 2 людей загинули та понад 1100 потребували медичної допомоги внаслідок необережного поводження з піротехнікою в ніч на 1 січня 2025 року.
З феєрверками також пов'язують антисоціальну поведінку у містах. Близько 200 людей були заарештовані на Новий рік, а сума збитків сягнула 16 мільйонів євро.
Попри успіх голосування у парламенті, ініціатори заборони залишилися незадоволеними - адже водночас владна коаліція вирішила відтермінувати набуття законом чинності. Феєрверки припинять продавати вже після наступного Нового року - тож політики та поліція побоюються, що 31 грудня 2025 року перетвориться на "піротехнічний Армагеддон".
- У Німеччині понад мільйон громадян підтримали петицію з вимогою заборонити продаж феєрверків.