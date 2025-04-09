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Парламент Нідерландів заборонив продаж феєрверків

Але рішення набуде чинності лише після наступного Нового року.

Парламент Нідерландів заборонив продаж феєрверків
Феєрверки
Фото: Pixabay

Нідерландський парламент підтримав законопроєкт про заборону продажу та використання феєрверків для населення на тлі статистики щодо травм та смертей під час святкування Нового року.

Як пише BBC, 2 людей загинули та понад 1100 потребували медичної допомоги внаслідок необережного поводження з піротехнікою в ніч на 1 січня 2025 року. 

З феєрверками також пов'язують антисоціальну поведінку у містах. Близько 200 людей були заарештовані на Новий рік, а сума збитків сягнула 16 мільйонів євро. 

Попри успіх голосування у парламенті, ініціатори заборони залишилися незадоволеними - адже водночас владна коаліція вирішила відтермінувати набуття законом чинності. Феєрверки припинять продавати вже після наступного Нового року - тож політики та поліція побоюються, що 31 грудня 2025 року перетвориться на "піротехнічний Армагеддон". 

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