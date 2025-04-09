ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
​Російсько-українське перемир'я: переоцінка сподівань
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Терор заради терору
Терор заради терору
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У МЗС відреагували на заяву конгресвумен Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії
У МЗС відреагували на заяву конгресвумен Спартц, яка закликала віддати окуповані території Росії
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
ГоловнаСвіт

Ілон Маск публічно вилаяв радника Трампа, відповідального за мита

Білий дім вбачає у цьому "ознаку прозорості адміністрації".

Ілон Маск публічно вилаяв радника Трампа, відповідального за мита
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Керівник департаменту урядової ефективності США DOGE Ілон Маск у власній соціальній мережі X назвав "кретином" радника Дональда Трампа з питань економіки Пітера Наварро.

Гостру реакцію мільярдера спричинила заява посадовця, що Маск нібито не є виробником автомобілів, а радше "збирачем", бо електрокари Tesla нібито складаються з деталей, які звозять з усього світу.

Маск стверджує, що Наварро демонстративно бреше, адже автомобілі його компанії за компонентами є ледь не найбільш американськими з усіх брендів. В іншому коментарі до допису він також назвав радника Пітер Тупарро (Retarrdo в оригіналі). 

Конфлікт між людьми з оточення президента США прокоментували у Білому домі. Прессекретарка глави держави Керолайн Лівітт заявила, що "хлопці завжди поводяться як хлопці" і побачила позитив у сварці Маска з Наварро, стверджуючи, що це демонструє "готовність президента вислухати усі сторони", а також свідчить про те, що "ця адміністрація найбільш прозора в історії". 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies