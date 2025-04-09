Ілон Маск публічно вилаяв радника Трампа, відповідального за мита

Керівник департаменту урядової ефективності США DOGE Ілон Маск у власній соціальній мережі X назвав "кретином" радника Дональда Трампа з питань економіки Пітера Наварро.

Гостру реакцію мільярдера спричинила заява посадовця, що Маск нібито не є виробником автомобілів, а радше "збирачем", бо електрокари Tesla нібито складаються з деталей, які звозять з усього світу.

Маск стверджує, що Наварро демонстративно бреше, адже автомобілі його компанії за компонентами є ледь не найбільш американськими з усіх брендів. В іншому коментарі до допису він також назвав радника Пітер Тупарро (Retarrdo в оригіналі).

Конфлікт між людьми з оточення президента США прокоментували у Білому домі. Прессекретарка глави держави Керолайн Лівітт заявила, що "хлопці завжди поводяться як хлопці" і побачила позитив у сварці Маска з Наварро, стверджуючи, що це демонструє "готовність президента вислухати усі сторони", а також свідчить про те, що "ця адміністрація найбільш прозора в історії".