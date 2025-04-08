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Італія готується збільшити витрати на оборону до 2%

Крім того, у військово-політичних колах тривають дискусії щодо потенційного збільшення оборонного фінансування до 3,5% ВВП.

Італія готується збільшити витрати на оборону до 2%
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія готується оприлюднити плани щодо збільшення витрат на оборону для досягнення встановленого НАТО цільового показника у 2% ВВП не пізніше кінця червня, пише Bloomberg.

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Наразі країна виділяє на оборону близько 1,5% ВВП, що нижче порогу, визначеного Альянсом. За даними джерел, для досягнення необхідного рівня Рим має намір врахувати також допоміжні витрати, пов’язані з національною безпекою, зокрема, фінансування берегової охорони.

Обговорення тривають, і остаточне рішення ще не ухвалене. Водночас повідомляється, що оголошення про збільшення витрат може відбутися до саміту НАТО, який запланований на 24–25 червня.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка наступного тижня має здійснити візит до Вашингтона, намагається зміцнити відносини з адміністрацією президента США. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона демонструє чітку підтримку трансатлантичного партнерства та уникає критики на адресу Штатів.

За даними джерел, у військово-політичних колах тривають дискусії щодо потенційного збільшення оборонного фінансування до 3,5% ВВП. Такий рівень, на думку посадовців, дозволив би Італії компенсувати можливе зменшення американської військової присутності. Проте залишається відкритим питання щодо джерел фінансування, з огляду на обмежений державний бюджет та необхідність залучення значних коштів.

  • Минулого місяця Італію відвідував президент Польщі Анджей Дуда. Тоді з Мелоні він теж говорив, зокрема про збільшення витрат на оборону.
  • Після того, як Єврокомсія представила країнам-членам ЄС оборонний план на 800 млрд євро, Мелоні відкинула цю ідею. Натомість вона запропонувала зосередитися на використанні інвестицій приватного сектора замість накопичувати державний борг.
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