Ердоган судиться з очільником опозиції через порівняння з хунтою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подав кримінальну скаргу через “образу голови опозиційної партії, який заявив, що очільник Туреччини очолює “хунту”.

Про це заявив адвокат Ердогана, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

“До Генеральної прокуратури Анкари було подано кримінальну скаргу за образу президента, спрямовану проти Озгюра Озеля, голови опозиційної Республіканської народної партії (CHP)”, – каже адвокат Ердогана Хусейн Айдин.

Сума позову склала 500 тисяч лір ‒ 13 тисяч доларів.

6 квітня в Анкарі відбувся позачерговий з'їзд Республіканської народної партії, на якому Озеля переобрали на посаду голови партії. Під час виступу політик порівняв Ердогана і його уряд із путчистами і назвав їх "хунтою, яка захопила країну".

Слова Озеля викликали різку критику з боку членів уряду.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив в останні тижні найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії, відбувалися сутички.