Болгарія та Туреччина дослідять можливості збільшення транзиту газу на кордоні

Це може дозволити більшим потокам з Росії та Каспійського регіону досягти Центральної Європи.

Болгарія та Туреччина вивчатимуть варіанти збільшення транзитної потужності природного газу на їхньому спільному кордоні, що може дозволити більшим потокам з Росії та Каспійського регіону досягти Центральної Європи, пише Bloomberg.

Дві країни проведуть переговори на рівні експертів для перегляду поточних угод до 2 травня, перш ніж шукати політичне рішення щодо розширення варіантів прикордонного транзиту, йдеться в заяві міністерства енергетики Болгарії після зустрічі міністрів енергетики двох країн у Баку.

У Болгарії проходить єдиний діючий трубопровід для російського газу до Європи після того, як наприкінці минулого року Україна розірвала довгостроковий контракт з російським ПАТ “Газпром” на транзит до 40 мільярдів кубометрів на рік.

Маршрут Болгарії, який наразі транспортує близько 16 мільярдів кубометрів на рік і використовується майже на повну потужність, є продовженням “Турецького потоку”, чорноморського трубопроводу, розробленого в обхід України, будівництво якого було завершено до вторгнення Росії в 2022 році.

Деякі європейські країни, які підтримували зв’язки з Кремлем, включно з Угорщиною, Словаччиною та Сербією, залежать від “Газпрому” щодо більшої частини своїх поставок, хоча деякі зважували альтернативні джерела, такі як Азербайджан, після того, як війна Росії перервала поставки. Словаччина заявила, що з квітня збільшить поставки російського газу з "Турецького потоку".

Туреччина “є нашим стратегічним партнером у виконанні наших пріоритетів, пов’язаних з диверсифікацією та енергетичною безпекою”, сказав міністр енергетики Болгарії Жечо Станков.

Болгарія також має доступ до газу з Азербайджану через Туреччину, а також до турецьких терміналів зрідженого природного газу згідно з угодою з державним Botas.

Туреччина неодноразово заявляла, що готова збільшити поставки в Європу, зокрема шляхом створення власної газової суміші, оскільки деякі її довгострокові контракти з “Газпромом” закінчуються цього року.

Високі ціни зробили майже неможливим для Bulgargaz, державного дистриб’ютора Болгарії, скористатися угодою Botas, згідно з якою він повинен платити незалежно від використаних обсягів. Також предметом переговорів буде можливий перегляд цієї угоди.