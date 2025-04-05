«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
ГоловнаСвіт

Болгарія та Туреччина дослідять можливості збільшення транзиту газу на кордоні

Це може дозволити більшим потокам з Росії та Каспійського регіону досягти Центральної Європи.

Болгарія та Туреччина дослідять можливості збільшення транзиту газу на кордоні
Фото: EPA/UPG

Болгарія та Туреччина вивчатимуть варіанти збільшення транзитної потужності природного газу на їхньому спільному кордоні, що може дозволити більшим потокам з Росії та Каспійського регіону досягти Центральної Європи, пише Bloomberg.

Дві країни проведуть переговори на рівні експертів для перегляду поточних угод до 2 травня, перш ніж шукати політичне рішення щодо розширення варіантів прикордонного транзиту, йдеться в заяві міністерства енергетики Болгарії після зустрічі міністрів енергетики двох країн у Баку.

У Болгарії проходить єдиний діючий трубопровід для російського газу до Європи після того, як наприкінці минулого року Україна розірвала довгостроковий контракт з російським ПАТ “Газпром” на транзит до 40 мільярдів кубометрів на рік. 

Маршрут Болгарії, який наразі транспортує близько 16 мільярдів кубометрів на рік і використовується майже на повну потужність, є продовженням “Турецького потоку”, чорноморського трубопроводу, розробленого в обхід України, будівництво якого було завершено до вторгнення Росії в 2022 році.

Деякі європейські країни, які підтримували зв’язки з Кремлем, включно з Угорщиною, Словаччиною та Сербією, залежать від “Газпрому” щодо більшої частини своїх поставок, хоча деякі зважували альтернативні джерела, такі як Азербайджан, після того, як війна Росії перервала поставки. Словаччина заявила, що з квітня збільшить поставки російського газу з "Турецького потоку".

Туреччина “є нашим стратегічним партнером у виконанні наших пріоритетів, пов’язаних з диверсифікацією та енергетичною безпекою”, сказав міністр енергетики Болгарії Жечо Станков.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Болгарія також має доступ до газу з Азербайджану через Туреччину, а також до турецьких терміналів зрідженого природного газу згідно з угодою з державним Botas.

Туреччина неодноразово заявляла, що готова збільшити поставки в Європу, зокрема шляхом створення власної газової суміші, оскільки деякі її довгострокові контракти з “Газпромом” закінчуються цього року.

Високі ціни зробили майже неможливим для Bulgargaz, державного дистриб’ютора Болгарії, скористатися угодою Botas, згідно з якою він повинен платити незалежно від використаних обсягів. Також предметом переговорів буде можливий перегляд цієї угоди.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies