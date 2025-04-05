Такі підрозділи є серед тисяч військовослужбовців, які Пхеньян розгорнув у Росії для підтримки війни Москви проти України.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин протестував нову снайперську гвинтівку під час візиту до спецназу, пише France24 з посиланням на державні ЗМІ країни.

Кім провів випробувальний вогонь із нещодавно розробленої снайперської гвинтівки під час інспекції сил спеціального призначення, навчання яких, за його словами, зміцнило “фактичний військовий потенціал для гарантування перемоги”.

Такі підрозділи є серед тисяч військовослужбовців, які, за словами розвідувального агентства Південної Кореї, Пхеньян розгорнув у Росії для підтримки війни Москви проти України.

Під час візиту Кім Чен Ин сказав, що “фактичний військовий потенціал для гарантування перемоги на полі війни зміцнюється шляхом інтенсивної підготовки”.

Кім керував “вправами зі стрільби з автоматичної гвинтівки та снайперської гвинтівки” і після особистого випробування зброї висловив “велике задоволення продуктивністю та потужністю снайперської гвинтівки, розробленої нашим власним шляхом”, повідомили у KCNA.