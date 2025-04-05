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Кім Чен Ин протестував нову снайперську гвинтівку під час візиту до спецназу

Такі підрозділи є серед тисяч військовослужбовців, які Пхеньян розгорнув у Росії для підтримки війни Москви проти України.

Кім Чен Ин протестував нову снайперську гвинтівку під час візиту до спецназу
Фото: KCNA

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин протестував нову снайперську гвинтівку під час візиту до спецназу, пише France24 з посиланням на державні ЗМІ країни.

Кім провів випробувальний вогонь із нещодавно розробленої снайперської гвинтівки під час інспекції сил спеціального призначення, навчання яких, за його словами, зміцнило “фактичний військовий потенціал для гарантування перемоги”.

Такі підрозділи є серед тисяч військовослужбовців, які, за словами розвідувального агентства Південної Кореї, Пхеньян розгорнув у Росії для підтримки війни Москви проти України.

Під час візиту Кім Чен Ин сказав, що “фактичний військовий потенціал для гарантування перемоги на полі війни зміцнюється шляхом інтенсивної підготовки”.

Кім керував “вправами зі стрільби з автоматичної гвинтівки та снайперської гвинтівки” і після особистого випробування зброї висловив “велике задоволення продуктивністю та потужністю снайперської гвинтівки, розробленої нашим власним шляхом”, повідомили у KCNA.

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  • Візит Кіма до спецназу відбувся в той самий день, коли Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через його катастрофічне оголошення воєнного стану, звільнивши його з посади та розпочавши нові вибори.
  • Президент США Дональд Трамп, який тричі зустрічався з Кім Чен Ином під час своєї першої адміністрації, заявив цього тижня, що він “спілкується” з Кім Чен Чен Ин і має намір “щось зробити в якийсь момент”.
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