У Німеччині запропонували запросити Канаду в Євросоюз

Замість 51-го штату - 28-а країна-член Євросоюзу. Такий шлях для Канади запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Ґабріель, який нині очолює організацію Atlantic Bridge.

Як пише Welt, політик припустив, що це допомогло б Канаді уникнути зазіхань Сполучених Штатів, а також разом з об'єднаною Європою протистояти економічному тиску, пов'язаному із запровадженням адміністрацією Дональда Трампа митних тарифів. При цьому йдеться скоріше про часткову інтеграцію.

Ґабріель вважає, що ЄС варто чинити опір торговельній війні, розв'язаній Вашингтоном, але бути готовими до переговорів. Успіх стратегії США колишній урядовець оцінює як малоймовірний: реалії "наздоженуть американську політику і змусять її змінитися", коли у Білому домі побачать, в який хаос кинула світову торгівлю їхня позиція.