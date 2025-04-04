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Зеленський: Росія відправила Дмітрієва до США, бо хоче добитися отримання заморожених $300 млрд

Україні відомо про плани ворога. 

Зеленський: Росія відправила Дмітрієва до США, бо хоче добитися отримання заморожених $300 млрд
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росіянин Кірілл Дмітрієв, який цього тижня відвідував США, мав додаткові причини для цього візиту, розповів президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, відео якої надав Офіс президента. Дмітрієв був не лише в США, Україна за цим слідкує. 

Головна ціль Росії – це якимось чином вивести $300 млрд, які заморозили після її повномасштабного нападу. Саме європейські санкції для Росії є найбільш болючими.

На думку Зеленського, сильні санкційні кроки змусять Росію зупинити гарячу фазу війни. 

"Нам відомо, що вони хочуть і пропонують деяким країнам придбати продукцію різну, включаючи високотехнологічну, на цю суму. Якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші на закупку в цих країнах. Про авіабудування йдеться мова в наших західних партнерів і інші речі", – сказав президент.

Він підкреслив, що Європа віддавати росіянам заморожені кошти не збирається. Кремль же піднімає ці питання і в США, і на Близькому Сході. 

Також росіяни пропонують країнам власну угоду про мінерали, додав Зеленський. 

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