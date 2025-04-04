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ЗМІ: ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу Хассана Фархата у Лівані

Фархат відповідав за ракетні обстріли міста Цфат у 2024 році.

ЗМІ: ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу Хассана Фархата у Лівані
Руйнування в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану
Фото: EPA/UPG

Ізраїль убив командира палестинського бойового угруповання ХАМАС під час авіаудару по південному Лівану у п'ятницю, 4 квітня.

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.

Ізраїльські військові заявляли, що  Хассан Фархат відповідав за ракетні обстріли міста Цфат у 2024 році, унаслідок яких загинули та поранені декілька солдатів Ізраїлю. ЦАХАЛ пообіцяв протистояти терористам ХАМАС "де б вони не діяли".

Джерело Reuters в службах безпеки повідомило, що Фархат був убитий разом зі своїми сином і донькою під час удару в місті Сідон на півдні Лівану. 

Озброєне крило ХАМАС аль-Касам заявило, що Фархата убили у своїй квартирі в Сідоні, і похвалило його "благословенний внесок" у протистояння з Ізраїлем протягом багатьох років.

Підтримувана Іраном організація Хезбола, що є союзником ХАМАС, засудила удар у своїй заяві, зазначивши, що "завдання удару по Сидону є свідченням наміру ворога розширити масштаби своєї агресії і націлитися на весь Ліван".

Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтримуваного США.

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