Рубіо: готовність Путіна до миру стане очевидно дуже скоро, протягом тижнів

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війну Росії проти України реально закінчити на умовах, які влаштують обидві сторони. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ НАТО у Брюсселі. На його думку, готовність чи неготовність росіян до миру стане очевидною протягом найближчих тижнів.

За його словами, президент Дональд Трамп хоче закінчити війну якомога швидше. Зараз Штати у процесі пошуку умов, які задовольнять і Україну, і агресора.

"І ми скоро будемо знати, через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то можемо закінчити війну", – сказав Рубіо.

Він висловив сподівання на готовність росіян до миру.

"Якщо українці продемонстрували готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів, тоді скоро, не через пів року, Росія і Путін матимуть ухвалити рішення, чи вони готові до миру. Сподіваюся, що вони готові", – прокоментував Рубіо.

Він підкреслив, що Штати не потраплять в пастку безкінечних переговорів, навіть якщо Росія старатиметься затягнути процес. Якщо вона не готова, то США будуть "переоцінювати положення". Поки що американці дивляться на дії, а не слова росіян.

Спроби встановити часткове припинення вогню

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. За результатами розмови Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.

За час дії режиму тиші по енергетиці Росія не припиняла ударів. Україна передала докази цього Штатам.