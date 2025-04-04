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Експерти з розмінування Хорватії сподіваються очистити країну від мін до 2026 року

Під час розпаду колишньої Югославії та воєн 1990-х років у Хорватії, Боснії, Косово та Сербії було залишено мільйони мін.

Експерти з розмінування Хорватії сподіваються очистити країну від мін до 2026 року
Ілюстративне фото
Фото: balkaninsight.com

Експерти з розмінування Хорватії сподіваються очистити країну від мін до 2026 року, пише Reuters.

Зокрема, триває розмінування поля біля міста Госпіч на півдні країни. Сапери використовують металошукачі, щоб знайти протипехотні міни, залишені під час війни, яка точилася там більше трьох десятиліть тому.

Вони є частиною операції, яка планується завершити менш ніж через рік, коли країна сподівається оголосити, що вона вільна від наземних мін.

Під час розпаду колишньої Югославії та воєн 1990-х років у Хорватії, Боснії, Косово та Сербії було залишено мільйони мін.

Давор Лаура, керівник операцій Центру розмінування хорватського МВС, повідомив, що наразі очищено 1807 квадратних кілометрів знайдено майже 300 000 мін та інших вибухових пристроїв.

“Хоча це лише незначна частина загальної території країни, міни переважно були закладені у вузьких смугах прифронтових боїв. На кінець 2024 року територія, яку ще треба перевірити на наявність підозрілих наземних мін, становила 49,3 квадратних кілометрів”, ‒ зазначає видання.

“Наприкінці цього року ми завершимо всі операції і 1 березня 2026 року (ми) оголосимо Хорватію вільною від мінної небезпеки”, ‒ сказала Лаура.

Тисячі людей з усього регіону загинули від підривів мін на мінних полях, які здебільшого не виявлені, і від боєприпасів, що не розірвалися, якими досі всіяні деякі колишні поля битв.

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З моменту закінчення війни в Хорватії в 1995 році 207 цивільних жителів і 40 саперів загинули від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

У деяких операціях у минулому хорватські експерти співпрацювали з її колишнім військовим ворогом Сербією, часто використовуючи військові карти мінних полів там, де вони були.

Операція з розмінування в Хорватії, до якої входять колишні військові сапери та фахівці з подібним досвідом, також надіслала допомогу в Україну, щоб допомогти розчистити там землю після вторгнення Росії у 2022 році.

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