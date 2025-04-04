ЗМІ: регулятори ЄС готують серйозні покарання проти соцплатформи Маска X

Регулятори Європейського Союзу готують серйозні покарання проти платформи соціальних медіа Ілона Маска X ‒ за порушення знакового закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Покарання включатимуть штраф і вимоги змінити продукт. Очікується, що їх оголосять цього літа відповідного до нового закону, який має на меті змусити компанії соціальних медіа контролювати їхні послуги.

Європейські органи влади зважували, наскільки великий штраф накласти на платформу X, розглядаючи ризики подальшого протистояння Трампу на тлі ширших трансатлантичних суперечок щодо торгівлі, тарифів і війни в Україні. Попередньо відомо, що штраф може перевищити 1 мільярд доларів, а регулятори прагнуть зробити приклад з X, щоб утримати інші компанії від порушення Закону про цифрові послуги.

Офіційні особи ЄС заявили, що їхнє розслідування щодо X просувається незалежно від переговорів щодо мит. Розслідування почалося в 2023 році, і регулятори минулого року винесли попереднє рішення про те, що соцмережа порушила закон.

Європейський Союз і X все ще можуть досягти врегулювання, якщо компанія погодиться на зміни, які задовольнять занепокоєння регуляторів.

X також стикається з другим розслідування Євросоюзу, яке є ширшим і може призвести до додаткових покарань. У цьому розслідуванні йдеться, що підхід X до контролю за контентом, створеним користувачами, зробив його осередком незаконної мови ненависті, дезінформації та інших матеріалів, які вважаються підривом демократії в блоці.