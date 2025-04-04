Тіла 14 дітей і п'ятьох жінок вилучили зі школи в районі Туфа в місті Газа

Ізраїльські авіаудари вбили щонайменше 100 палестинців у всій Смузі Гази зокрема 27, які ховалися в школі, повідомляє France 24 з посиланням на палестинські медичні органи.

Тіла 14 дітей і п'ятьох жінок вилучили зі школи в районі Туфа в місті Газа, і кількість загиблих може зрости. Деякі з 70 поранених отримали серйозні травми, заявив речник міністерства охорони здоров'я Захер аль-Вахіді.

Понад 30 інших жителів Гази були вбиті під час ударів по будинках у сусідньому районі Шиджайя.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по “командному центру ХАМАС” у районі міста Газа, і заявили, що вжили заходів, щоб зменшити шкоду цивільному населенню.

“Ізраїль назвав ту саму причину – удар по бойовикам ХАМАС у “командному центрі” – для нападу на будівлю Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка використовувалася як укриття днем раніше, убивши щонайменше 17 людей”, ‒ зазначає видання.

ХАМАС назвав удар по школі "огидною різаниною" невинних мирних жителів.

Удари відбулися тоді, коли ізраїльські військові наказали більшій кількості мешканців у частині північної Гази переміститися на захід і південь до притулків, попередивши, що вони планують “працювати з надзвичайною силою у вашому районі”.

Ізраїль видав наказ про масштабну евакуацію частини північної частини Гази перед очікуваними наземними операціями. Гуманітарний офіс ООН повідомив, що близько 280 000 палестинців були переміщені після того, як Ізраїль припинив перемир'я з ХАМАСом минулого місяця.

Нові накази про евакуацію надійшли через день після того, як високопоставлені урядовці заявили, що Ізраїль захопить значні частини палестинської території та створить через неї новий коридор безпеки.

Щоб натиснути на ХАМАС, Ізраїль запровадив місячну блокаду продовольства, палива та гуманітарної допомоги, через що мирні жителі зіткнулися з гострою нестачею внаслідок скорочення поставок – тактика, яку правозахисні організації вважають військовим злочином.

ХАМАС заявляє, що звільнить лише решту 59 заручників, 24 з яких вважаються живими, в обмін на звільнення більшої кількості палестинських в’язнів, тривале припинення вогню та вихід Ізраїлю з Гази. Угруповання відхилило вимоги скласти зброю або залишити територію.