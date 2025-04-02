Нетаньягу передумав щодо кандидата на посаду голови безпекової агенції

Елі Шарвіт раптово став для прем'єра не найкращим вибором.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу несподівано відкликав кандидатуру колишнього очільника військово-морських сил Елі Шарвіта на посаду голови Шин-Бет - розвідувального безпекового відомства, функції якого подібні до американського ФБР.

Як пише Reuters, чиновник вже встиг погодитися обійняти нову посаду, але Нетаньягу подякував йому та заявив про намір "оцінити інших кандидатів", не пояснивши причини свого рішення.

Ймовірно, до раптової зміни у поглядах голови уряду міг призвести той факт, що Шарвіт у 2023 році брав участь у вуличних протестах, коли Нетаньягу ініціював обмеження влади Верховного суду.

Ізраїльський прем'єр раніше зі скандалом звільнив попереднього голову Шин-Бет Ронена Бара, який займався розслідуванням "Катаргейту" - справи щодо корупційного просування оточенням Нетаньягу катарських інтересів у владі. Сам голова уряду стверджує, що ці звинувачення є "полюванням на відьом", а Бар втратив роботу через низку провалів агенції, які призвели до атаки ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.