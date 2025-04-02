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Лідерка Гагаузії з-за ґратів написала листа віцепрезиденту США

Порівняла свій арешт з подіями в Румунії. 

Лідерка Гагаузії з-за ґратів написала листа віцепрезиденту США
Євгенія Гуцул
Фото: EPA/UPG

Башкан автономного молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, затримана на 20 діб у Кишиневі за корупційними звинуваченнями, звернулася з клопотанням щодо "політичної оцінки порушень" до віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса.

Як пише "Європейська правда", політикиня звинувачує владу Молдови у наступі на самоврядування Гагаузії "з благословення Євросоюзу та Британії". А свій арешт Гуцул порівняла з подіями у сусідній Румунії, де проросійський кандидат у президенти Келін Джорджеску звинувачується у закликах до повалення державного ладу. 

Башкан апелює до "принципової прихильності до реальної, а не показної демократії" з боку Венса та сподівається на його допомогу. Вона також скаржиться, що перебуває у в'язниці, яка нібито "визнана міжнародними організаціями такою, що має нелюдські умови утримання і призначена для вбивць та ґвалтівників". 

  • Гуцул - соратниця олігарха-втікача Ілана Шора, який заснував у Молдові проросійську партію, названу на його честь. Слідство стверджує, що політикиня ввозила до країни готівку з Росії. Башкан неодноразово літала до Москви, де зустрічалася з російським диктатором Путіним. 
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